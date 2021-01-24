Председатель СК России взял на контроль ситуацию с ветераном, которому не дают жилье

Фото: пресс-служба СК России

Инвалид войны из Тульской области уже 20 лет ждет положенную квартиру.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе доследственных проверок по фактам нарушения прав граждан, о которых рассказали СМИ. В том числе — по случаю с ветераном боевых действий, инвалиде войны из Куркинского района Тульской области.

В рамках проводимых проверочных мероприятий Бастрыкин поручил изучить все доводы и дать правовую оценку действиям (бездействию) конкретных должностных лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов граждан.

« Председатель СК России также поручил сотрудникам ведомства уделить должное внимание и поддержать ветеранов, оказав им возможную помощь юридического и социального характера. Ход процессуальных проверок глава ведомства поставил на контроль в центральном аппарате», — сообщает пресс-служба ведомства.