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Председатель СК России взял на контроль ситуацию с ветераном, которому не дают жилье
Фото: пресс-служба СК России

Председатель СК России взял на контроль ситуацию с ветераном, которому не дают жилье

Инвалид войны из Тульской области уже 20 лет ждет положенную квартиру.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе доследственных проверок по фактам нарушения прав граждан, о которых рассказали СМИ. В том числе — по случаю с ветераном боевых действий, инвалиде войны из Куркинского района Тульской области.
 
В рамках проводимых проверочных мероприятий Бастрыкин поручил изучить все доводы и дать правовую оценку действиям (бездействию) конкретных должностных лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов граждан.
 
«Председатель СК России также поручил сотрудникам ведомства уделить должное внимание и поддержать ветеранов, оказав им возможную помощь юридического и социального характера. Ход процессуальных проверок глава ведомства поставил на контроль в центральном аппарате», — сообщает пресс-служба ведомства.
 
Напомним, местная администрация предлагала ветерану жилье в сельской местности с печным отоплением, либо жилье, за которое пришлось бы доплачивать.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:30 +3
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