Фото: пресс-служба СК России
Председатель СК России взял на контроль ситуацию с ветераном, которому не дают жилье
Инвалид войны из Тульской области уже 20 лет ждет положенную квартиру.
В рамках проводимых проверочных мероприятий Бастрыкин поручил изучить все доводы и дать правовую оценку действиям (бездействию) конкретных должностных лиц, допустивших нарушение прав и законных интересов граждан.
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Председатель СК России также поручил сотрудникам ведомства уделить должное внимание и поддержать ветеранов, оказав им возможную помощь юридического и социального характера. Ход процессуальных проверок глава ведомства поставил на контроль в центральном аппарате», — сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, местная администрация предлагала ветерану жилье в сельской местности с печным отоплением, либо жилье, за которое пришлось бы доплачивать.
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