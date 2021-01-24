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Ночью снег с улиц Тулы убирали 6 бригад рабочих
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Ночью снег с улиц Тулы убирали 6 бригад рабочих

Днем задействованы пять бригад и 101 единица техники.

По данным городской администрации, ночью на улицах Тулы работали шесть бригад, пять из которых с использованием лаповых снегопогрузчиков. Снег вывозили с Щекинского, Калужского и Восточного путепроводов, а также с проспекта Ленина и ул. Льва Толстого.
 
Днем работу выполняют пять бригад, которые очищают от снега ул. Тимирязева, ул. Оборонную и площадь Ленина.
 
«Задействована 101 единица техники (в т. ч. 2 грейдера), часть из которой находится в дежурном режиме в соответствии с погодными условиями. В сельских поселениях Ленинского района по заявкам на дополнительную прочистку дорог направлены тракторы МТЗ и грейдер для уширения проезжих частей дорог. Для прочистки тротуаров будет задействовано 35 единиц техники», — сообщает пресс-служба администрации города Тулы.
 
В предстоящую ночь для вывоза снега планируют задействовать 6 бригад и 101 единицу техники.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:25 −1
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