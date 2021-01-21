новости
новости
Регистрация
В Куркинском районе ветеран Чеченской войны 20 лет не может получить нормальное жильё

В Куркинском районе ветеран Чеченской войны 20 лет не может получить нормальное жильё

Мужчина несколько лет обивал пороги чиновников. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области проводят доследственную проверку по факту не предоставления жилья инвалиду и ветерану боевых действий, проживающему в Куркинском районе.

Ветеран Чеченской войны, ставший инвалидом, на протяжении 20 лет пытается получить благоустроенное жильё – дом, в котором он живёт сейчас, непригоден для безопасного проживания.

Мужчина уже несколько лет обращается во все инстанции с заявлением о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий. Но получил квартиру с печным отоплением в опустевшем посёлке в 40 км от райцентра. После того, как информация об этом попала в СМИ, ситуацией заинтересовались правоохранители.   

На место выехал руководитель и следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела. В администрации Куркинского района затребованы необходимые документы. В ходе проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 22:29 +1
Другие статьи по темам
Событие
СУ СК России по Тульской областидоследственная проверкапредоставление жильярасселение ветхого и аварийного жилья
Место
Тульская областьКуркинский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы останутся без электричества 22 января
Какие дома Тулы останутся без электричества 22 января
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.