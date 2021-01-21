В Куркинском районе ветеран Чеченской войны 20 лет не может получить нормальное жильё

Мужчина несколько лет обивал пороги чиновников. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

Сотрудники СУ СК России по Тульской области проводят доследственную проверку по факту не предоставления жилья инвалиду и ветерану боевых действий, проживающему в Куркинском районе.

Ветеран Чеченской войны, ставший инвалидом, на протяжении 20 лет пытается получить благоустроенное жильё – дом, в котором он живёт сейчас, непригоден для безопасного проживания.

Мужчина уже несколько лет обращается во все инстанции с заявлением о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий. Но получил квартиру с печным отоплением в опустевшем посёлке в 40 км от райцентра. После того, как информация об этом попала в СМИ, ситуацией заинтересовались правоохранители.

На место выехал руководитель и следователь Богородицкого межрайонного следственного отдела. В администрации Куркинского района затребованы необходимые документы. В ходе проверки будет дана правовая оценка сложившейся ситуации.