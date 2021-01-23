Туляки собрали деньги на лечение пострадавшей на пожаре школьницы

Семья погорельцев благодарит всех, кто откликнулся на просьбу о помощи.

Туляки собрали деньги на помощь семье погорельцев, которая пострадала на пожаре 15 января в деревне Заикино.

Напомним, из-за короткого замыкания загорелся и полностью выгорел двухэтажный дом. Пострадали 47-летний мужчина (у него диагностированы ожоги 2-й и 3-й степени), его 45-летняя жена (ожоги стоп) и 15-летняя дочь: у ученицы 9-го класса перелом поясничного отдела позвоночника.

Елена, старшая сестра школьницы, рассказывала Myslo, что у девочки сломаны три позвонка, ей нужны операция либо корсет. Она не может уснуть, плачет от боли.

С помощью нашей редакции семья погорельцев обратилась к тулякам. Неравнодушных людей оказалось много.

- Друзья, мы останавливаем финансовый сбор. Наша семья благодарна за помощь, поддержку, теплые слова. Правда, я бы без вас совсем не справилась. Даже не ожидала, что вы отзоветесь и поможете. Мы с вами проделали колоссальную работу. Не представляете, как сильно вы помогли. Еще раз всем огромнейшее спасибо! Мы собрали не много, но и не мало, — рассказала Елена.

Ее семья до сих пор находится в больнице. Больше всего Лена переживает о здоровье младшей сестры. На ее реабилитацию уйдет полтора года.

- Процесс не быстрый, лечение будет долгим. Но с божьей силой и нашими молитвами все закончится благополучно!

- уверена Елена. — Ребят, я всем очень признательна. Знаю и верю в то, что ваше человеческое отношение, сочувствие, помощь вам откликнется тем же. И все хорошее вернется в многократном размере!