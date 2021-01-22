новости
новости
Регистрация
В Новомосковске взяткодатель заплатил крупный штраф, не желая попасть в колонию

В Новомосковске взяткодатель заплатил крупный штраф, не желая попасть в колонию

Суд приговорил мужчину к взысканию на сумму 400 тысяч рублей.

В новомосковском отделении УФССП России по Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с 38-летнего местного жителя 400 тысяч рублей. К такому наказанию мужчина был приговорён за дачу взятки, но расставаться с деньгами он не торопился.

Сотрудникам ведомства пришлось пригрозить мужчине радикальными мерами – в случае неуплаты суд мог заменить штраф другим видом наказания и отправить взяткодателя в колонию. После получения предостережения должник полностью оплатил уголовный штраф.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 20:20 0
Другие статьи по темам
Событие
уголовный штрафвзысканиесудебные приставыУФССП России по Тульской области
Место
Тульская областьНовомосковск

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Выходные в Тульской области будут тёплыми и слякотными
Выходные в Тульской области будут тёплыми и слякотными
Жители Тульской области чаще других страдают от ожирения
Жители Тульской области чаще других страдают от ожирения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.