В Новомосковске взяткодатель заплатил крупный штраф, не желая попасть в колонию

Суд приговорил мужчину к взысканию на сумму 400 тысяч рублей.

В новомосковском отделении УФССП России по Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с 38-летнего местного жителя 400 тысяч рублей. К такому наказанию мужчина был приговорён за дачу взятки, но расставаться с деньгами он не торопился.

Сотрудникам ведомства пришлось пригрозить мужчине радикальными мерами – в случае неуплаты суд мог заменить штраф другим видом наказания и отправить взяткодателя в колонию. После получения предостережения должник полностью оплатил уголовный штраф.