Жалобы туляков на медиков, вакцинация от ковида в ТЦ: о чем говорили на совещании главврачей с губернатором

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На что чаще всего жалуются туляки?

На совещании губернатор Алексей Дюмин обсудил с главврачами тульских больниц проблемы здравоохранения.

- Есть вопросы, связанные с этикой, принятием решений. Нужно разъяснять гражданам это, чтобы предупредить недовольство. С пятницы по воскресенье поступило 1000 жалоб об оказании медпомощи. Хочу услышать ответы от руководителей медучреждений.

Алексинская районная больница — в топе по числу жалоб. С чем это связано, губернатору рассказал Дмитрий Квасов, главврач медучреждения:

Дмитрий Квасов – У нас увеличилось количество жалоб на снабжение лекарствами. Оно обусловлено наплывом пациентов в новогодние каникулы. Для решения проблемы мы дополнительно ввели людей в колл-центры для разъяснения протоколов лечения. Были жалобы на выдачу лекарств на амбулаторном лечении. Молодой интерн не точно поставил диагноз и не выдал необходимых противовирусных препаратов. Пациентку осмотрели на следующий день и изменили протокол лечения. Также в новогодние праздники часть сотрудников была на больничных. Мы переформатировали работу медучреждения и нашли решение.

По словам заместителя председателя правительства Тульской области Дмитрия Маркова, сейчас снижается количество заболевших, у врачей появляется возможность отрабатывать все вызовы. Жалоб станет меньше.

– Мы переоборудовали госпитали, сделали разводку кислорода по больницам. Созданы колл-центры в медучреждениях. Но с населением надо работать — доступным простым человеческим языком объяснять и разъяснять. Есть такое понятие, как хроническая усталость. Мы все устали от этой инфекции. Но пока надо потерпеть и продолжать делать свое дело. Анализируйте ситуацию и выстраивайте свою работу так, чтобы не было ошибок у молодых врачей. Медики должны разъяснять пациентам, по какой схеме их лечат и чем, — обратился Алексей Дюмин к главврачам.

Главный врач Ефремовской районной больницы Вячеслав Голубенко рассказал, что к ним поступали жалобы на невнимательное отношение сотрудников. По его словам, все случаи были разобраны на комиссии по этике.

Губернатор заявил, что этические вопросы касаются всех:

– Некорректное общение встречается во многих учреждениях. Бороться с этим можно только терпением и добрым словом. Понятно, что мы все устали, но для пациентов важно, чтобы с ними разговаривали корректно.

В Тульской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Губернатор планирует посетить один из кабинетов вакцинации. О ходе кампании рассказала главный врач ГУЗ «Амбулатория «Рассвет» Любовь Рогова:

Любовь Рогова – 15 января мы укомплектовали кабинет, нам привезли 500 доз вакцины. 18 января начали работу, за два дня привили 60 человек. Первыми были сотрудники телеканала «Первый Тульский» и сотрудники амбулатории. Самому возрастному привитому — 83 года. По расчетам, нам хватит количества вакцин еще на три дня работы, есть договоренности о дальнейших поставках. Плеханово и Хрущево — наши удаленные отделения, вчера туда отправилась выездная прививочная бригада. Сейчас самое главное — активность туляков в участии в прививочной кампании.

Главный врач Суворовской центральной районной больницы Алексей Никифоров рассказал:

– В больницу поступило 500 доз вакцины, мы выделили отдельную бригаду для прививочной кампании. Отработали выезды на предприятия, например, на Черепетскую ГРЭС. Записалось на прививку более 500 человек.

Глава региона обратил внимание министра здравоохранения на то, что в пунктах вакцинации всегда должно быть определенное количество вакцины. Перебоев не должно быть. И еще раз напомнил о выездных прививочных комплексах — в торговых центрах, на предприятиях, — чтобы расширить зону оказания этой помощи.

Марков отметил, что уже есть заинтересованные ТЦ, где скоро планируется организовать прививочные пункты.

Также одной из тем совещания стали инфекционные госпитали. Они созданы на базе 18 медучреждений. Главный врач Тульской городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина Ирина Рублевская сообщила:

Ирина Рублевская – У нас развернуто 407 коек для лечения ковидных больных, в том числе для детей 24 койки. Все лекарства есть в наличии. У нас есть все возможности для проведения необходимых исследований (УЗИ, КТ и др.). Температурный режим в палатах соответствует норме. Питание пациентов и медработников осуществляется из одноразовой посуды.

Алексей Дюмин поручил проанализировать количество госпитализаций и оценить возврат коек в обычный оборот оказания плановой специализированной медпомощи.

– Если мы идем на снижение, надо будет перепрофилировать койки на оказание плановой специализированной помощи, не трогая пока манеж «Арсенал» и санаторий «Слободка».

Анна Савищева, главный врач Тульской областной клинической больницы, рассказала о работе виртуального госпиталя:

Анна Савищева – Он работает с октября 2020 года в составе пульмонолога, инфекциониста, анестезиолога-реаниматолога и главного терапевта. В день консультируем от 15 до 27 человек со сложными и сомнительными диагнозами, есть возможность консультации с федеральным центром. Определен протокол госпитализации, разработана дорожная карта по снижению летальности в инфекционных госпиталях, в том числе от болезней системы кровообращения. Госпиталь работает в здании Центра реабилитации. Ковид закончится, а мы останемся со свежеотремонтированным центром.

Губернатор отметил, что пандемия всех нас закалила.

– Это колоссальный опыт для всей системы здравоохранения и органов власти. Большой объем работ предстоит выполнить по программе модернизации первичного звена.

Главврач Ефремовской больницы сообщил:

– По программе модернизации первичного звена будут отремонтированы взрослая и детская поликлиники. До 2025 года планируется построить 23 объекта, из них 7 новых и 16 – взамен существующих. Уже сформированы земельные участки для строительства ФАПов.

Алексей Дюмин заключил:

– За последние годы объем работ по ремонту и строительству медучреждений значителен. Но нам предстоит сделать революционный прорыв в ближайшие три года. Выделены колоссальные средства на здравоохранение. Важно, чтобы каждая копейка была потрачена эффективно. И все объекты должны быть сданы вовремя!

Губернатор поблагодарил главврачей и команды медучреждений за работу и пожелал:

– Берегите себя и наших жителей!