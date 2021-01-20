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Туляк заявил на соседа, который дважды оттаскивал его припаркованную машину в сторону
Изображение Hans Braxmeier с сайта Pixabay

Туляк заявил на соседа, который дважды оттаскивал его припаркованную машину в сторону

Возбуждено уголовное дело, мужчине вменяют ст. 166 УК РФ.

Полицейские выясняют обстоятельства обстоятельства неправомерных завладений транспортным средством, совершенных недавно в поселке Барсуки. К случившемуся привел спор двух местных жителей из-за парковочного места.
 
Предполагается, что водитель ВАЗ-2114 поставил свою машину рядом с многоквартирным домом, в котором живет. Ночью его 45-летний сосед привязал к авто буксировочный трос, с помощью своего автомобиля оттащил ВАЗ в сторону, а сам припарковался на этом же месте.
 
«По имеющимся у полицейских сведениям, такую буксировку мужчина совершал дважды в различные ночи. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:53 +1
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