Туляк заявил на соседа, который дважды оттаскивал его припаркованную машину в сторону

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Полицейские выясняют обстоятельства обстоятельства неправомерных завладений транспортным средством, совершенных недавно в поселке Барсуки. К случившемуся привел спор двух местных жителей из-за парковочного места.

Предполагается, что водитель ВАЗ-2114 поставил свою машину рядом с многоквартирным домом, в котором живет. Ночью его 45-летний сосед привязал к авто буксировочный трос, с помощью своего автомобиля оттащил ВАЗ в сторону, а сам припарковался на этом же месте.

«По имеющимся у полицейских сведениям, такую буксировку мужчина совершал дважды в различные ночи. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.