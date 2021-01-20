В Туле педофил пишет своей жертве письма из СИЗО

В распоряжении Myslo оказались шокирующие письма, которые 40-летний туляк, обвиняемый в растлении несовершеннолетней (ст. 134 ч. 3 УК РФ), шлет своей жертве из камеры СИЗО. Уголовное дело в отношении мужчины находится на завершающей стадии расследования.

По предварительной информации, обвиняемый, ранее судимый за кражи и наркопреступления, сожительствовал с женщиной – матерью двоих несовершеннолетних детей. Мужчина растлил старшую дочь сожительницы (девочка забеременела, но у нее случился выкидыш), а когда об этом стало известно, сбежал. 40-летний «герой» скрывался от полиции в течение месяца, но был задержан.

После того как ему избрали меру пресечения, туляк коротает время, отправляя письма: и юной «возлюбленной», и, что странно, ее матери. Письма сожительнице довольно сухи: он описывает свой быт и поздравляет с праздниками. А вот в письмах для девочки обвиняемый не скупится на комплименты и заверения в том, что «вся его жизнь – ради нее».

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Напомним, за 2019-2020 годы в судах Тулы и области рассмотрели около 40 уголовных дел, связанных с секс-преступлениями против детей. Подробнее об этом можно прочитать в нашем репортаже.