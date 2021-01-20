В Туле алиментщика арестовали на пять суток

Изображение falco с сайта Pixabay

У приставов находится исполнительное производство в отношении 34-летнего жителя Тулы. Мужчина не платит алименты на своего ребенка.

На должника уже составляли административный протокол, по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.

Однако, судебный пристав-исполнитель установил, что к отбытию наказания мужчина не приступил, и составил в отношении С. еще один протокол по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).

«За игнорирование назначенного наказания в виде обязательных работ задолжавшему по алиментным платежам туляку назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», - сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.