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В Туле алиментщика арестовали на пять суток
Изображение falco с сайта Pixabay

В Туле алиментщика арестовали на пять суток

Мужчина уклонялся от назначенных судом обязательных работ.

У приставов находится исполнительное производство в отношении 34-летнего жителя Тулы. Мужчина не платит алименты на своего ребенка.
 
На должника уже составляли административный протокол, по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) и суд назначил ему наказание в виде обязательных работ.
 
Однако, судебный пристав-исполнитель установил, что к отбытию наказания мужчина не приступил, и составил в отношении С. еще один протокол по ст. 20.25 КоАП РФ (Уклонение от исполнения административного наказания).
 
«За игнорирование назначенного наказания в виде обязательных работ задолжавшему по алиментным платежам туляку назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток», - сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:29 +3
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