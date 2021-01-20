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На реконструкцию тульского велотрека потратят четверть миллиарда рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

На реконструкцию тульского велотрека потратят четверть миллиарда рублей

Об этом стало известно на встрече губернатора Алексея Дюмина с президентом компании Marathon Group Александром Винокуровым, посвященной развитию велоспорта.

Главными достижениями тульских велосипедистов команды MARATHON-TULA Cycling Team стали медали высшей пробы на чемпионате Европы в мужской командной гонке преследования и первенстве Европы в мужском командном спринте, а также еще несколько медалей на этих соревнованиях, выступление на Чемпионате мира в женском мэдисоне, подтвердившее квоту россиян на Олимпиаду в Токио по итогам отборочного периода, новый рекорд России в женской индивидуальной гонке преследования.

Кроме того, впервые за 16 лет туляки взяли золото на Чемпионате России по велоспорту на шоссе в групповой гонке. В 2021 году MARATHON-TULA Cycling Team будет единственной российской командой с международной лицензией UCI, а значит, будет полноценным участником Кубков Наций.

–Я рад, что за четыре года мы достигли амбициозных целей, многие из которых казались недостижимыми. Клуб Marathon-Tula стал известен во всем велосипедном мире. Задача гонщиков – укреплять позиции, поднимаясь на подиум под флагом команды, – сказал Александр Винокуров.

Алексей Дюмин отметил, что к развитию велоспорта в Тульской области применяется комплексный подход. Министр спорта Андрей Журавлев доложил, что в регионе велосипедный спорт развивают 3 учреждения, в которых 27 тренеров готовят 319 спортсменов.

В состав сборной России в 2020 году были включены 33 спортсмена из Тульской области. На их подготовку и участие в соревнованиях выделено более 18 млн рублей. Профильной региональной федерации на развитие массового и профессионального спорта в прошлом году направлено около 8 млн рублей.

В 2021 году запланировано открытие отделения велосипедного спорта в областной комплексной спортивной школе олимпийского резерва.

Алексей Дюмин подчеркнул, что региональное правительство и дальше будет уделять пристальное внимание развитию тульского велоспорта. В декабре прошлого года началась реконструкция велотрека – общая стоимость работ составит около 250 млн рублей, они завершатся в 2022 году.

– Уверен, взаимодействие Тульской области и компании Marathon Group в дальнейшем будет способствовать большим успехам и достижениям наших велосипедистов, – подытожил губернатор.

Также Алексей Дюмин поблагодарил компанию за активное участие в социальной жизни региона. В частности, был проведен капитальный ремонт областного госпиталя ветеранов войн и труда в поселке Грицовский Веневского района. Кроме того, во время самоизоляции нуждающимся гражданам за счет средств компании раздавались продуктовые наборы.

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