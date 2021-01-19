В Веневе начал работу новый детский сад

Он рассчитан на 160 мест.

Вчера, 18 января, в Веневе состоялось открытие детского сада. Путевки в новый детский сад, построенный в рамках реализации национального проекта «Демография», получили уже 52 ребенка.

Детский сад рассчитан на 160 мест. В нем есть спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда.

Все восемь групп, кабинеты и технические помещения оснащены современной мебелью и спортивным инвентарем, технологическим оборудованием. На прилегающей территории располагается новая детская площадка.