В Веневе начал работу новый детский сад
Он рассчитан на 160 мест.
Вчера, 18 января, в Веневе состоялось открытие детского сада. Путевки в новый детский сад, построенный в рамках реализации национального проекта «Демография», получили уже 52 ребенка.
Детский сад рассчитан на 160 мест. В нем есть спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет, кабинеты психолога и логопеда.
Все восемь групп, кабинеты и технические помещения оснащены современной мебелью и спортивным инвентарем, технологическим оборудованием. На прилегающей территории располагается новая детская площадка.
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