новости
новости
Регистрация
У Сбера появилось автокаско

У Сбера появилось автокаско

Пока доступны предложения от трёх компаний, скоро их станет больше.

В маркетплейсе Сбера по автострахованию в дополнение к полисам ОСАГО появилось автокаско. Теперь на площадке представлены предложения по ОСАГО от 12 страховых компаний, а по каско — от трёх, включая СберКаско от компании СберСтрахование. Страховые сервисы для автомобилистов доступны в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка.

В августе 2020 года Сбер первым из российских банков запустил в собственном мобильном приложении маркетплейс по автострахованию, и полисы ОСАГО в нём уже оформили 20 тысяч автомобилистов. Теперь к нему подключена и платформа автокаско: пока доступны предложения от трёх компаний, скоро их станет больше. На следующем этапе выведем в маркетплейс сервисные продукты для автомобилистов и полисы ОСАГО нашей дочерней компании СберСтрахование.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

– В маркетплейсе Сбера можно оформить договоры страхования автокаско без предварительного осмотра машины. В зависимости от компании, в программы включены риски угона, ущерба по вине третьих лиц, страхование от несчастного случая, расширение покрытия по ОСАГО, а также сервисы техпомощи на дороге и эвакуатора. СберСтрахование вывела в маркетплейс программу СберКаско — первый продукт компании по автострахованию для физических лиц.

На маркетплейсе Сбера доступны расчёт и сравнение стоимости полисов ОСАГО и автокаско сразу в нескольких страховых компаниях. Здесь также можно узнать свой коэффициент «аварийности», скидку за безаварийную езду по ОСАГО и приобрести полисы. Поскольку авторизация осуществляется по Сбер ID, клиенту доступна предзаполненная форма договора. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Распечатывать его необязательно, но при желании сделать это можно на бумаге.

Маркетплейс по автострахованию находится в разделе «Страхование и защита» мобильного приложения СберБанк Онлайн, в котором представлены все рисковые страховые продукты компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:43
Другие статьи по темам
Событие
автокаскострахованиесбербанк
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле перенесли остановку «Ул. Кауля»
В Туле перенесли остановку «Ул. Кауля»
В Туле открылись две автостанции: карточки перераспределения маршрутов
В Туле открылись две автостанции: карточки перераспределения маршрутов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.