Тульский филиал Исторического музея будет проводить экскурсии для глухих
Люди с ослабленным слухом ознакомятся с выставкой «Реликвии и шедевры Исторического музея» с помощью сурдопереводчика.
Филиал Исторического музея в Туле начинает на постоянной основе проводить экскурсии для глухих и слабослышащих гостей. Ознакомиться с выставкой «Реликвии и шедевры Исторического музея» посетители с нарушением слуха смогут благодаря переводу на жестовый язык.
В дальнейшем планируется сопровождать сурдопереводом все экскурсии и музейные программы. Филиал Исторического музея стал первым в Тульской области, где есть координатор инклюзивных программ, владеющий русским жестовым языком.
Юлия Крыгина – сурдопедагог, носитель и учитель русского жестового языка, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2019». Она работает не только с посетителями, осуществляя перевод, но и обучает всех сотрудников филиала – от представителей службы безопасности до кассиров – этикету работы с посетителями с инвалидностью.
Расписание экскурсий и условия посещения можно уточнить по электронной почте: access.tula@shm.ru.