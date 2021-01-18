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Тульский филиал Исторического музея будет проводить экскурсии для глухих

Тульский филиал Исторического музея будет проводить экскурсии для глухих

Люди с ослабленным слухом ознакомятся с выставкой «Реликвии и шедевры Исторического музея» с помощью сурдопереводчика.

Филиал Исторического музея в Туле начинает на постоянной основе проводить экскурсии для глухих и слабослышащих гостей. Ознакомиться с выставкой «Реликвии и шедевры Исторического музея» посетители с нарушением слуха смогут благодаря переводу на жестовый язык.

В дальнейшем планируется сопровождать сурдопереводом все экскурсии и музейные программы. Филиал Исторического музея стал первым в Тульской области, где есть координатор инклюзивных программ, владеющий русским жестовым языком.

Юлия Крыгина – сурдопедагог, носитель и учитель русского жестового языка, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России – 2019». Она работает не только с посетителями, осуществляя перевод, но и обучает всех сотрудников филиала – от представителей службы безопасности до кассиров – этикету работы с посетителями с инвалидностью.

Расписание экскурсий и условия посещения можно уточнить по электронной почте: access.tula@shm.ru.

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