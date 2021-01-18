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За неделю 159 жителей Тульской области остались без машин
Фото: Яндекс.Карты

За неделю 159 жителей Тульской области остались без машин

Автомобили были отправлены на штрафстоянку за различные нарушения ПДД.

С 11 по 17 января сотрудниками УГИБДД УМВД России по Тульской области пресечено 21461 нарушение ПДД. Более 19,5 тысяч из них выявлены с помощью видеокамер – это превышение скорости и выезд на встречную полосу.

Кроме того, 67 водителей проявили беспечность при перевозке маленьких пассажиров, а 76 автомобилистов не уступили дорогу пешеходам. 13 нарушителей сели за руль, будучи лишёнными водительского удостоверения,

43 – оказались, видимо, очень стеснительными и «наглухо» затонировали стёкла.

58 человек привлечены к ответственности за пьяную езду, шестерым грозит уголовное наказание за рецидив. Ещё 1548 административных материалов составлены за иные нарушения ПДД, 159 машин отправлено на штрафстоянку.

Инспекторы напоминают: за пьяное вождение нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок до 2 лет.  При рецидиве сумма взыскания составит от 200 до 300 тысяч рублей. Также предусмотрено уголовное наказание – до двух лет лишения свободы. 

Если в темное время суток вы заметили на трассе пешехода или вам достоверно известно о факте пьяной езды – проявите свою гражданскую позицию, не оставайтесь равнодушными и безучастными. Сообщите об этом в дежурную часть ДПС ГИБДД. Полицейские немедленно отреагируют и примут необходимые меры:

  1. Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  2. Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  3. Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  4. Номер для связи через WhatsApp или Viber: +7(999)374-36-13.
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вчера, в 22:38 +2
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