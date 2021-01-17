Утверждены новые архитектурные решения торговых палаток в Туле

Документ распространяется в первую очередь на новые палатки, которые будут устанавливаться после 1 января 2021 года.

На сайте администрации Тулы опубликовано постановление «Об утверждении типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов (НТО) — киосков по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка».

Документ распространяется на НТО трех типов: 6, 9 и 12 кв.м. Отмечается, что параметры, по которым определяется соответствие внешнего вида киоска типовому архитектурному решению это: габариты киоска (длина, ширина, высота), цветовое решение, отделочные материалы, расположение дверей и окон, оформление фриза и информационное и рекламное оформление.

«Архитектурные решения (условные наименования типов, отличающиеся конструкцией объектов) – это решения с использованием четких, лаконичных и простых форм с применением композитных материалов, металла, дерева, стекла», – уточняется в постановлении.

Если владелец планирует поставить палату, внешний вид которой не соответствует требованиям, необходимо направить индивидуальный проект в управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы. В течение 10 рабочих дней с даты поступления проекта будет принято решение о его согласовании или об отказе в согласовании.

Напомним, ранее предприниматели высказывали опасения, что утверждение новых архитектурных решения для торговых палаток грозит обернуться для них большими расходами. Однако документ не содержит требований обновлять внешний вид работающих сейчас палаток. Он распространяется в первую очередь на новые палатки, которые будут устанавливаться после 1 января 2021 года.