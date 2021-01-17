В Тульской области стартовало зимнее первенство по футболу: фоторепортаж

В турнире участвуют 12 команд со всего региона.

Команды разделены на группы «А» и «Б» и играют по круговой системе. В следующий этап проходят по две команды, набравшие наибольшее количество очков.

Группа «А»: «Алексин», «Машиностроитель» (Тула), «ГСС» (Тула), ЦПЮФ «Арсенал» (Тула), «Калина» (Болохово), «Щекино».

Группа «Б»: «Химик» (Новомосковск), «Авангард» (Донской), «Аэрозоль» (Новомосковск), «Академия футбола Тульской области», «Майский» (пос. Майский), «Металлург» (пос. Косая Гора).

Турнир проходит на новомосковском стадионе «Химик», на Косой Горе и на новом поле Центрального стадиона.

16 января в первом туре были сыграны шесть матчей. «Аэрозоль» победил «Академию футбола» со счетом 3:2, «Алексин» крупно обыграл «Щекино» — 4:0, «Химик» разгромил «Металлург» — 9:0, «Калина» проиграла «Машиностроителю» — 2:9, «ГСС» оказался сильнее «Арсенала» — 6:1, «Майский» выиграл «Авангард» — 5:1.

Вашему вниманию — большой фоторепортаж с матча «ГСС» — «Арсенал», который состоялся на Центральном стадионе в Туле.