Магазины и палатки с выпечкой в Туле ждет апгрейд: тульским предпринимателям придется потратиться?

На сайте администрации Тулы появился проект постановления «Об утверждении типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов — киосков по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка».

У предпринимателей этот документ вызвал шок — тотальная замена киосков и небольших магазинов на новые, соответствующие утвержденной архитектурной концепции города, завершилась в Туле всего несколько лет назад. Замена велась постепенно с 2012 года за счет предпринимателей. И что, снова всё менять?!

Так оформляются нестационарные торговые объекты сейчас:

Очередной документ предприниматели восприняли с опаской: неужели снова придется тратить деньги на обновление фасадов? Ажиотаж подогрели и слова о том, что крупную для представителей малого и среднего бизнеса сумму придется найти в течение довольно короткого периода времени.

В частности в проекте постановления говорится:

«Обязать собственников нестационарных торговых объектов, установленных на территории Тулы, в течение 90 дней со дня опубликования данного постановления привести их внешний вид в соответствие с типовыми архитектурными решениями, утвержденными данным постановлением, либо согласовать индивидуальное архитектурное решение с уполномоченным органом местного самоуправления и привести в соответствие с утвержденным индивидуальным архитектурным решением в тот же срок».

По предварительным подсчетам (на 11 сентября 2020 г.), стоимость отделки фасада киоска площадью 6 кв. м составляет 150-200 тыс. рублей.

Высокая цена обусловлена не только трудозатратами, но и ценой специализированных композитных материалов, которые нужно для этого применять.

В таком виде видят торговые палатки авторы проекта постановления.

Предприниматели всерьез опасаются, что с утверждением новых архитектурных решений для нестационарных торговых объектов часть бизнеса будет просто вынуждена закрыться, потому что таких «лишних» денег у них просто нет.

За комментарием по этой теме Myslo обратился к Олегу Грачеву, заместителю начальника управления – начальнику отдела мелкорозничной торговли управления экономического развития Тулы.

Олег Грачев – Сразу хочу пояснить, что документ этот сейчас находится на стадии обсуждения и конкретной даты утверждения нет. Причина же его создания в следующем. Действующая сейчас концепция была создана почти 10 лет назад и уже морально устарела. Наш город развивается, внешний вид торговых объекты должен меняться. Разработанные архитекторами концепции более современные и учитывают не только тренды сегодняшнего дня, но и нормы пожарной безопасности. В частности, предлагается использовать новые пожаробезопасные отделочные материалы. В проекте постановления написано про 90 дней, но мы склоняемся к тому, чтобы новые архитектурные решения распространялись лишь на новые торговые объекты, которые только будут открываться после вступления в силу постановления. Уже работающие магазины и киоски смогут обновить фасады по желанию и при наличии возможностей: каждый успешный бизнесмен понимает, что внешний вид торговой точки многое решает. Важно, что мы не требуем строгого соответствия разработанной архитекторами концепции. Если предпринимателям не понравится предложенный нами вариант, они могут разработать свой и согласовать его с управлением градостроительства и архитектуры.

Друзья, а что вы думаете о такой инициативе? Нравится ли вам новый вид торговых киосков? Что скажете о нагрузке на предпринимателей? Пишите в комментариях!