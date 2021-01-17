Из-за должников УК три месяца отказывалась устранять коммунальную аварию в доме в Щекино

Несколько месяцев не устранять коммунальную аварию – непозволительная роскошь, которую допустила УК «Крепость» в отношении дома №16 по ул. Зайцева в Щекино. Компания с конца сентября отказывалась выполнять замену аварийных труб в подполе многоквартирного, прикрываясь долгом со стороны жителей за коммуналку.

На данный момент задолженность составляет 19 тыс. рублей – это коммунальные услуги и работы по устранению ранее случившихся аварий. Вместо того, чтобы обращаться в суд и в правовом поле решать вопрос, коммунальщики решили работать по принципу «как ты мне, так и я тебе».

Напомним, в конце декабря в редакцию Myslo обратились жители этого дома. Они рассказали, что третий месяц живут практически на канализационной яме. В конце сентября обнаружился порыв трубы, выводившей сточные воды в выгребную яму.

Жители обратились в управляющую компанию, но понимания с ее стороны не нашли. Сотрудники вышли, разломали стену — у дома нет подвала и только таким странным способом, видимо, можно было добраться до поврежденной пластиковой трубы. Коммунальщики посмотрели на последнюю и ушли — мол, денег на ремонт нет. А разломанную стену прикрыли покрывалом (подробнее читайте здесь).

После публикации активизировалась администрация района, заявив что взяла ситуацию на контроль. 30 декабря коммунальщики вышли снова к аварийному дому, в очередной раз осмотрели трубу, а после заявили, что жители якобы отказываются от проведения работ и просят перенести их на первую рабочую неделю после праздников. На самом же деле жители не возражали, но не стали спорить и согласились с названной датой работ – 11 января.

Но 11 января коммунальщики не пришли. В комментарии «Первому Тульскому» гендиректор УК «Крепость» Анна Мосина заявила, что не будет проводить работы до тех пор, пока жители не погасят долг, мол, и так на дом тратят больше денег, чем заложено в тарифе на содержание жилья.

Редакция Myslo связалась с Анной Мосиной. В телефонном разговоре она сказала, что на данный момент УК готова пойти на уступку жителям и провести аварийные работы. На должников же обещала подать в суд.

Есть вероятность, что в этот раз обещание выполнить работы окажется правдой. Хотя бы потому что за эту проблему взялась Щекинская прокуратура. Ведомство после публикации провело проверку и потребовало от управляющей компании устранить прорыв канализационной трубы.

«Установлено, что ООО «Управляющая компания «Крепость» содержала общедомовое имущество ненадлежащим образом. Не была произведена замена канализационного выпуска до выгребной ямы. В результате произошел прорыв канализационной трубы. Для устранения выявленных нарушений прокуратурой города директору управляющей компании внесено представление, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Нанять экскаватор, раскопать несколько метров траншею, снять старые трубы, смонтировать новые и закопать траншею обратно. Если бы не зима и морозы, то работы не самые сложные. Однако Коммунальная авария в Щекино длиной в три месяца: УК пообещала найти способ решения проблемы