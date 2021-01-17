новости
новости
Регистрация
Из-за должников УК три месяца отказывалась устранять коммунальную аварию в доме в Щекино

Из-за должников УК три месяца отказывалась устранять коммунальную аварию в доме в Щекино

Прокуратура после проверки указала гендиректору УК на допущенные нарушения и потребовала устранить их.

Несколько месяцев не устранять коммунальную аварию – непозволительная роскошь, которую допустила УК «Крепость» в отношении дома №16 по ул. Зайцева в Щекино. Компания с конца сентября отказывалась выполнять замену аварийных труб в подполе многоквартирного, прикрываясь долгом со стороны жителей за коммуналку. 

На данный момент задолженность составляет 19 тыс. рублей – это коммунальные услуги и работы по устранению ранее случившихся аварий. Вместо того, чтобы обращаться в суд и в правовом поле решать вопрос, коммунальщики решили работать по принципу «как ты мне, так и я тебе».

Напомним, в конце декабря в редакцию Myslo обратились жители этого дома. Они рассказали, что третий месяц живут практически на канализационной яме. В конце сентября обнаружился порыв трубы, выводившей сточные воды в выгребную яму.

Жители обратились в управляющую компанию, но понимания с ее стороны не нашли. Сотрудники вышли, разломали стену — у дома нет подвала и только таким странным способом, видимо, можно было добраться до поврежденной пластиковой трубы. Коммунальщики посмотрели на последнюю и ушли — мол, денег на ремонт нет. А разломанную стену прикрыли покрывалом (подробнее читайте здесь).

После публикации активизировалась администрация района, заявив что взяла ситуацию на контроль. 30 декабря коммунальщики вышли снова к аварийному дому, в очередной раз осмотрели трубу, а после заявили, что жители якобы отказываются от проведения работ и просят перенести их на первую рабочую неделю после праздников. На самом же деле жители не возражали, но не стали спорить и согласились с названной датой работ – 11 января. 

Но 11 января коммунальщики не пришли. В комментарии «Первому Тульскому» гендиректор УК «Крепость» Анна Мосина заявила, что не будет проводить работы до тех пор, пока жители не погасят долг, мол, и так на дом тратят больше денег, чем заложено в тарифе на содержание жилья. 

Редакция Myslo связалась с Анной Мосиной. В телефонном разговоре она сказала, что на данный момент УК готова пойти на уступку жителям и провести аварийные работы. На должников же обещала подать в суд. 

Есть вероятность, что в этот раз обещание выполнить работы окажется правдой. Хотя бы потому что за эту проблему взялась Щекинская прокуратура. Ведомство после публикации провело проверку и  потребовало от управляющей компании устранить прорыв канализационной трубы.

«Установлено, что ООО «Управляющая компания «Крепость» содержала общедомовое имущество ненадлежащим образом. Не была произведена замена канализационного выпуска до выгребной ямы. В результате произошел прорыв канализационной трубы. Для устранения выявленных нарушений прокуратурой города директору управляющей компании внесено представление, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

 

 

Нанять экскаватор, раскопать несколько метров траншею, снять старые трубы, смонтировать новые и закопать траншею обратно. Если бы не зима и морозы, то работы не самые сложные. Однако Коммунальная авария в Щекино длиной в три месяца: УК пообещала найти способ решения проблемы

 
 
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:36 0
Другие статьи по темам
Событие
коммунальная авариязадолженность за ЖКУ
Место
ЩекиноТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пациент ковидного госпиталя Тулы показал на видео, чем кормят на обед
Пациент ковидного госпиталя Тулы показал на видео, чем кормят на обед
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.