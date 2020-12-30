Коммунальная авария в Щекино длинной в три месяца: УК пообещала найти способ решения проблемы
УК сначала заявляла, что нет денег на замену лопнувшей трубы. Но после публикации на Myslo администрация района взяла ситуацию на контроль.
Канализационная труба в доме №16 на ул. Зайцева в Щекино сломалась ещё в конце сентября. Жители сообщили о проблеме в обслуживающую дом организацию, но УК Крепость тогда заявила об отсутствии денег на ремонт. Жители на днях обратились в Myslo (подробнее читайте здесь).
Вскоре после публикации УК заявила о поиске способа решения проблемы. Администрация района, предлагавшая ранее жителям подать заявку в программу "Народный бюджет" для замены пластиковой трубы, сообщила, что взяла ситуацию на контроль:
"По ситуации на этом доме обслуживающей организацией ведётся поиск решения. Вид и стоимость работ будет согласована с собственниками жилых помещений. Вопрос находится на контроле администрации Щекинского района", - сообщили в пресс-службе администрации района.