Коммунальная авария в Щекино длинной в три месяца: УК пообещала найти способ решения проблемы

Канализационная труба в доме №16 на ул. Зайцева в Щекино сломалась ещё в конце сентября. Жители сообщили о проблеме в обслуживающую дом организацию, но УК Крепость тогда заявила об отсутствии денег на ремонт. Жители на днях обратились в Myslo (подробнее читайте здесь).

Вскоре после публикации УК заявила о поиске способа решения проблемы. Администрация района, предлагавшая ранее жителям подать заявку в программу "Народный бюджет" для замены пластиковой трубы, сообщила, что взяла ситуацию на контроль: