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Коммунальная авария в Щекино длинной в три месяца: УК пообещала найти способ решения проблемы

Коммунальная авария в Щекино длинной в три месяца: УК пообещала найти способ решения проблемы

УК сначала заявляла, что нет денег на замену лопнувшей трубы. Но после публикации на Myslo администрация района взяла ситуацию на контроль.

Канализационная труба в доме №16 на ул. Зайцева в Щекино сломалась ещё в конце сентября. Жители сообщили о проблеме в обслуживающую дом организацию, но УК Крепость тогда заявила об отсутствии денег на ремонт. Жители на днях обратились в Myslo (подробнее читайте здесь).

Вскоре после публикации УК заявила о поиске способа решения проблемы. Администрация района, предлагавшая ранее жителям подать заявку в программу "Народный бюджет" для замены пластиковой трубы, сообщила, что взяла ситуацию на контроль: 

"По ситуации на этом доме обслуживающей организацией ведётся поиск решения. Вид и стоимость работ будет согласована с собственниками жилых помещений. Вопрос находится на контроле администрации Щекинского района", - сообщили в пресс-службе администрации района. 

Юлия Александрова
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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 23:57 −1
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