В Узловой детскую горку заколотили досками

фото: соцсети

Собственник горки говорит, что «не владеет информацией».

В соцсетях жители Узловой пытаются выяснить, кто заколотил досками горку в местном парке.

Фотографиями заколоченной горки люди делятся в соцсетях. По нашей информации, данная горка является частной собственностью и нам удалось связаться с собственником:

- Я не владею полной информацией об этом, мне еще не доложили, на меня много горок оформлено, - сообщил мужчина, представившийся Валерий.

Отметим, что стоимость съезда по этой горке - 50 рублей в час.