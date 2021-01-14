фото: соцсети
В Узловой детскую горку заколотили досками
Собственник горки говорит, что «не владеет информацией».
В соцсетях жители Узловой пытаются выяснить, кто заколотил досками горку в местном парке.
Фотографиями заколоченной горки люди делятся в соцсетях. По нашей информации, данная горка является частной собственностью и нам удалось связаться с собственником:
- Я не владею полной информацией об этом, мне еще не доложили, на меня много горок оформлено, - сообщил мужчина, представившийся Валерий.
Отметим, что стоимость съезда по этой горке - 50 рублей в час.
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