Певец Алексей Воробьев: «У меня нет жены. И нет девушки»

Фото: instagram.com/MR.ALEXSPARROW/

Похоже, что наш земляк, певец Алексей Воробьев наконец-то прояснил информацию о своей свадьбе со своей близкой подругой, врачом Натальей Зубаревой, которая сейчас ждет ребенка.

Это произошло после того, как Алексей опубликовал на своей страничке в Instagram несколько фото с девушкой, которая снялась в его новом клипе. В комментариях поклонники начали спрашивать, почему артист не делится снимками с беременной женой.

«У меня нет жены. И нет девушки. Хватит верить всему, что вы видели на новостных сайтах», — заявил Алексей Воробьев.

Напомним, ранее поклонники неоднократно ловили парочку во время отдыха в одинаковых местах, а однажды папарацци застали Воробьева и Зубареву в бассейне одного из отелей Лас-Вегаса. Как известно, в игровой столице мира очень просто зарегистрировать брак.