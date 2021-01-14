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Певец Алексей Воробьев: «У меня нет жены. И нет девушки»
Фото: instagram.com/MR.ALEXSPARROW/

Певец Алексей Воробьев: «У меня нет жены. И нет девушки»

Артист впервые прокомментировал слухи о своей свадьбе с Натальей Зубаревой.

Похоже, что наш земляк, певец Алексей Воробьев наконец-то прояснил информацию о своей свадьбе со своей близкой подругой, врачом Натальей Зубаревой, которая сейчас ждет ребенка.
 
Это произошло после того, как Алексей опубликовал на своей страничке в Instagram несколько фото с девушкой, которая снялась в его новом клипе. В комментариях поклонники начали спрашивать, почему артист не делится снимками с беременной женой.
 
«У меня нет жены. И нет девушки. Хватит верить всему, что вы видели на новостных сайтах», — заявил Алексей Воробьев.
 
Напомним, ранее поклонники неоднократно ловили парочку во время отдыха в одинаковых местах, а однажды папарацци застали Воробьева и Зубареву в бассейне одного из отелей Лас-Вегаса. Как известно, в игровой столице мира очень просто зарегистрировать брак.
 
 
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