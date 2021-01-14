Причина нехватки автобуса №18 в Туле: четверть водителей Тулгорэлектротранса на больничном

С чем связаны перебои в работе 18-го автобуса (подробно об этом Myslo писал накануне), рассказал руководитель управления по транспорта и дорожного хозяйства Тулы Дмитрий Ярцев.

– Действительно, 11 и 12 января в Туле наблюдалось резкое снижение количества единиц транспорта на маршрутах. В эти дни на улицах города работали не 22 автобуса, а только 18. Связано это с тем, что некоторые водители оказались на больничные в виду нынешней эпидобстановки. Вообще, в целом ситуация обстоит очень остро: в Тулгорэлектротрансе из 575 водителей в настоящее время 135 находятся на больничном.

Водители – самая уязвимая профессия, такая же как продавцы или медики – они близко контактируют с людьми.

В связи с этим мы стараемся переформатировать работу, просим водителей по возможности отложить запланированные отпуска. Благодаря этому с 13 января на маршрутах уже полный выпуск транспорта, средний интервал движения – 9 минут. То есть проблема не в том, что не хватает подвижного состава – транспорт есть.

А по поручению главы администрации Тулы Дмитрия Миляева количество единиц его на 18-м маршруте будет увеличено с 22 до 25 единиц.

Что касается смены перевозчика, то Дмитрий Ярцев напомнил, что в прошлом году 18-й маршрут обслуживало ООО «ТАЛ». К нему со стороны жителей было много претензий, связанных с тем, что муниципальный транспорт должен быть более комфортабельным для маломобильных групп населения.

– Был запрос от жителей учесть эти замечания и пустить в рейсы более просторные автобусы. При составлении конкурсной документации на нынешнее полугодие мы учли эти замечания и указали в техзадании необходимость использования как автобусов средней вместимости, так и большой. Теперь расписание составлено таким образом, что в межпиковое время остается на линии только автобусы среднего класс, – пояснил руководитель управления транспорта.



