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ГИБДД поблагодарила туляков за внимание к предупреждению о непогоде

ГИБДД поблагодарила туляков за внимание к предупреждению о непогоде

Несмотря на мороз и сильный снег, количество автоаварий было ниже на 20%, чем обычно.

Региональная Госавтоинспекция поблагодарила водителей за то, что они прислушались к просьбе быть особенно внимательнее во время непогоды.
 
«Спасибо автолюбителям за неукоснительное соблюдение ПДД РФ, за то, что были крайне внимательны и аккуратны на дороге. Это позволило избежать большого количества дорожно-транспортных происшествий!», — сказали в УГИБДД УМВД России по Тульской области.
 
В Госавтоинспекции объяснили, что за минувшие сутки количество ДТП было примерно на 20% ниже, чем обычно. Кроме того, никто не погиб.
 
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:58 +2
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