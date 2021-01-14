ГИБДД поблагодарила туляков за внимание к предупреждению о непогоде

Несмотря на мороз и сильный снег, количество автоаварий было ниже на 20%, чем обычно.

Региональная Госавтоинспекция поблагодарила водителей за то, что они прислушались к просьбе быть особенно внимательнее во время непогоды.

«Спасибо автолюбителям за неукоснительное соблюдение ПДД РФ, за то, что были крайне внимательны и аккуратны на дороге. Это позволило избежать большого количества дорожно-транспортных происшествий!», — сказали в УГИБДД УМВД России по Тульской области.

В Госавтоинспекции объяснили, что за минувшие сутки количество ДТП было примерно на 20% ниже, чем обычно. Кроме того, никто не погиб.