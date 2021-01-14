Пик похолодания в Тульской области придется на воскресенье
А на следующей неделе в Центр страны начнется потепление, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
На следующей неделе в центральную часть страны придет потепление, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Ожидается, что в понедельник, 18 января, температура будет не ниже минус 10-15 градусов, а в последующие дни потеплеет до минус 7-10 градусов.
В выходные же столбики термометров покажут до минус 15 градусов мороза. Пик похолодания придется на воскресенье, 17 января. По данным синоптиков, столбики термометров покажут до минус 24 градусов ночью.
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