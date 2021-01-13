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Тит, Жасмин-Милана и Николь: названы самые редкие имена новорожденных туляков

В декабре минувшего года в Тульской области появились на свет 448 девочек и 481 мальчик.

Как сообщает региональный комитет по делам ЗАГС, самые популярные имена месяца – Андрей, Александр, Артём, Иван, Кирилл, Максим, Матвей, Александра, Алиса, Варвара, Виктория, Полина Редкие имена: Гордей, Спартак, Тит, Агния, Жасмин-Милана, Николь, Ясмина. Заключено 487 браков. Возраст женихов – от 17 до 74 лет. Возраст невест – 18-69 лет. Зарегистрировано 712 разводов.