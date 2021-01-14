Осужденный тульской колонии вышел в финал песенного конкурса «Калина красная»

За это финалист получит дополнительное длительное свидание с родственниками.

Осужденный из исправительной колонии № 1 г. Донского стал финалистом XVII Всероссийского конкурса на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная».

Осужденный исправительной колонии № 1 (Донской) Анатолий Кедров исполнил авторскую песню «Прости», написанную им в соавторстве с осужденным Дюрюком Бураком. Ее оценило профессиональное жюри, в состав которого вошли представители продюсерского центра «Компания Союз Продакшн» и радио «Шансон».

Постоянно действующий XVII Всероссийский конкурс на лучшее исполнение песен среди осужденных «Калина красная» ежегодно проводится в коллективах художественной самодеятельности осужденных по всей России. В нем участвуют исполнители из исправительных учреждений и следственных изоляторов. В этом году из-за коронавируса конкурс проходил без зрителей.

На всероссийском этапе худсовет рассмотрел 150 конкурсных работ сольных исполнителей, дуэтов и музыкальных коллективов, поступивших из 114 исправительных учреждений России. 20 лучших работ прошли в финал, в том числе песня «Прости».

В качестве поощрения Анатолию Кедрову предоставят дополнительное длительное свидание с родственниками, как только с учреждения будут сняты ограничительные меры, принятые в связи с пандемией.