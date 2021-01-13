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«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции: фоторепортаж
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции: фоторепортаж

Главный тренер команды Дмитрий Парфенов рассказал, чего ждет от своих футболистов.

12 января «Арсенал» прилетел в турецкий Белек на сборы. Как рассказала пресс-служба клуба, первая тренировка команды длилась чуть более часа.

- Я не воспитатель, я ваш помощник, — обратился к футболистам главный тренер. У Дмитрия Парфенова европейский подход. Он хочет, чтобы его слышали, он готов доверять своим парням, но в то же время не потерпит равнодушия.

Тренер рассказал о специфике январского сбора:

- Необходимо привести ребят более-менее в одно состояние, чтобы была возможность дальше проводить полные матчи и заниматься тактическими моментами. Это будет на втором сборе. Сейчас закладываем фундамент. Надо понимать, что пауза была не такая большая. Есть тестирование, медицинские показания. Мы их сейчас обрабатываем, будем из этого исходить, смотреть — кому добавить, кто-то, может, уже на подходе. Момент аналитический пару дней будет.

Дмитрий Парфенов отметил, что удачу команде надо вернуть трудом и терпением.
 

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«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 1
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 2
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 3
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 4
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 5
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 6
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 7
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 8
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 9
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 10
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 11
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 12
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 13
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 14
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 15
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 16
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 17
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 18
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 19
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 20
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 21
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 22
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 23
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 24
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 25
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 26
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 27
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 28
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 29
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 30
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 31
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 32
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 33
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 34
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 35
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 36
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 37
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 38
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 39
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 40
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 41
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 42
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 43
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 44
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 45
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 46
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 47
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 48
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 49
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 50
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 51
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 52
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 53
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 54
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 55
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 56
«Арсенал» провел первую тренировку на сборах в Турции, Фото: 57
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:10 −1
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