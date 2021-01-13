Глава тульской Росгвардии Олег Петрик освобожден от должности. По одной из версий, он уходит по негативным основаниям, по другой — решение об уходе принял сам, по состоянию здоровья. По нашей информации, Олег Васильевич официально еще не уволен — в данный момент находится на больничном, а затем у него отпуск.

Напомним, слухи о том, что Петрик покинет свой пост, появились еще в конце ноября 2020 года.

Врио начальника управления Росгвардии по Тульской области — полковник Дмитрий Радван.