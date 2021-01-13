Глава тульской Росгвардии Олег Петрик освобожден от должности
Его обязанности временно исполняет полковник Дмитрий Радван.
Глава тульской Росгвардии Олег Петрик освобожден от должности. По одной из версий, он уходит по негативным основаниям, по другой — решение об уходе принял сам, по состоянию здоровья. По нашей информации, Олег Васильевич официально еще не уволен — в данный момент находится на больничном, а затем у него отпуск.
Напомним, слухи о том, что Петрик покинет свой пост, появились еще в конце ноября 2020 года.
Врио начальника управления Росгвардии по Тульской области — полковник Дмитрий Радван.
Другие статьи по темам
Люди
Место