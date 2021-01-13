В Тульской области за сутки у 205 человек подтвержден коронавирус и 8 умерли
Об этом сообщил федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявили 205 новых случаев коронавируса, 196 человек выздоровели, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 25 489 жителей Тульской области, 22 566 вылечились, 880 умерли.
За последние сутки в России выявлено 22 850 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 082 (13,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 3 471 053 человека в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 566 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 63 370 человек.
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