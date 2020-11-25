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Глава тульской Росгвардии Олег Петрик покинет свой пост

Глава тульской Росгвардии Олег Петрик покинет свой пост

По предварительным данным, решение об уходе принял он сам. Причины не уточняются.

Как стало известно Myslo, в ближайшее время начальник Управления Росгвардии Олег Петрик оставит свой пост. По имеющейся информации, такое решение Олег Васильевич принял сам. Причины не уточняются.

Олег Петрик возглавил Управление Росгвардии по Тульской области в 2016 году. До этого он трудился в региональном УМВД. Год назад ему было присвоено звание генерал-майора.

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вчера, в 21:29 +1
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Тульская область

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