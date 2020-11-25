Глава тульской Росгвардии Олег Петрик покинет свой пост

По предварительным данным, решение об уходе принял он сам. Причины не уточняются.

Как стало известно Myslo, в ближайшее время начальник Управления Росгвардии Олег Петрик оставит свой пост. По имеющейся информации, такое решение Олег Васильевич принял сам. Причины не уточняются.

Олег Петрик возглавил Управление Росгвардии по Тульской области в 2016 году. До этого он трудился в региональном УМВД. Год назад ему было присвоено звание генерал-майора.