В Туле сотрудники ГИБДД устроили облаву на нарушителей правил парковки

Фото: Тульская Госавтоинспекция

С начала года на спецстоянку было перемещено более 100 неправильно припаркованных машин.

Ежедневно сотрудники тульской Госавтоинспекции проверяют соблюдение водителями правил остановки и стоянки транспортных средств. Самое распространенное нарушение – парковка на месте для инвалидов.

Особенно часто такие нарушители встречаются в центре города – только за одни сутки по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ полицейские составили 10 административных материалов, а всего с начала года за такое нарушение более 130 водителей были оштрафованы на 5000 рублей. Свыше 10 машин перемещены на спецстоянку.

Тульские госавтоинспекторы в очередной раз напоминают: неукоснительное соблюдение ПДД позволит избежать серьёзных финансовых расходов и потери драгоценного времени. Паркуйтесь правильно!