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Более тысячи туляков посетили каток на стадионе пожарных и спасателей
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Более тысячи туляков посетили каток на стадионе пожарных и спасателей

Покататься там можно бесплатно.

Более тысячи туляков уже посетили каток на стадионе пожарных и спасателей на Веневском шоссе с момента его открытия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Напомним, каток открылся 5 января. Его можно считать одним из самых больших в городе, так как длина круга составляет более 400 метров.

- Создание катка на базе стадиона пожарных и спасателей – идея сотрудников МЧС. Администрация города Тулы поддержала нашу инициативу, - заявил начальник управления пожаротушения и организации аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Сидоров.

Каток работает ежедневно с 10.00 до 20.00. Обратите внимание, что пункта проката здесь нет, приходите со своими коньками.

 

Где еще в Туле можно покататься на коньках, читайте в нашем обзоре здесь.

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