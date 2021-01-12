Поисковики ищут в Тульской области родственников двух красноармейцев

Фото: m.123ru.net

Останки воинов были обнаружены в Мценском районе Орловской области.

В ходе поисковой экспедиции на территории искатели нашли останки двух бойцов – Петра Дмитриевича Хабарова и Михаила Михайловича Тихонова. Установить информацию о красноармейцах помогли солдатские медальоны.

Пётр Дмитриевич Хабаров родился в 1924 году в д. Мал. Плотки Сафоновского района Тульской области. На службу был призван Сафоновским РВК, последнее место службы – 287-я стрелковая дивизия. Был убит 7 января 1943 года.

По словам поисковиков, поскольку могила групповая – останки неотделимы. Перезахоронение состоялось 1 октября прошлого года в д. Верхняя Зароща (Бутырки) Мценского района Орловской области.

Второй солдат – Михаил Михайлович Тихонов родился в 1908 году в Куркинском районе Тульской области. Жена – Тихонова Вера Андреевна проживала в д. Бубново Силенского с/с в Куркинском районе Тульской области. В его самодельном солдатском медальоне удалось прочитать следующие сведения:

«… нов Миха… Михайлов… …ждения 1908 …льской обл., К… р-н, село Бу… Т…нова…».