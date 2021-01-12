Московский путепровод в Туле реконструируют: администрация опубликовала проект

Фото из проекта.

Заказчиком работ выступило Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

На портале администрации Тулы опубликовали проект реконструкции Московского путепровода на ул. Октябрьской.

Конструкции путепровода изготовят из сборного железобетона и сталежелезобетона. На мостовом полотне установят чугунные перила: обещают красивые! Из техзадания: «перильное ограждение, которое гармонично сочетается с городским ландшафтом и придает конструкции моста привлекательный вид». По бокам, естественно, обустроят тротуары.

По проекту, длина моста составит 216,03 м, количество полос для движения — шесть.

На время реконструкции Московская дирекция управления движением должна предоставить рабочим технологические «окна»: время, когда на участке нет движения поездов.

Напомним, реконструкция Московского путепровода была включена в план работ на 2021-2025 годы.

справка

Московский путепровод

Находится на ул. Октябрьской, проходит через железную дорогу. Длина — 190,8 м, железобетонный. Построен в 1961 г., реконструирован в 1994 г.

Путепровод в плохом состоянии, мосту давно нужен ремонт.