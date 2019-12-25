В Туле на Московском путепроводе заменили железобетонные плиты

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, 24 декабря рабочие специализированной мобильной бригады заменили железобетонные плиты на пешеходной части Московского путепровода.

Напомним, что по поручению губернатора Тульской области создана специальная бригада, которая занимается обследованием и ремонтом мостов.

Ранее на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на то, что на протяжении нескольких лет администрация города не обращала внимания на мосты и довела некоторые из них до аварийного состояния.

До 2025 года на территории города планируется произвести работы по проектированию и капитальному ремонту 8 мостовых сооружений.

В первую очередь будут отремонтированы Баташевский и Демидовский транспортно-пешеходные мосты. В настоящее время ведутся изыскательные и проектные работы, которые будут завершены в 2020 году, строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год.

В план работ с 2021 по 2025 год включены проектирование и дальнейший ремонт следующих объектов: