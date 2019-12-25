новости
новости
Регистрация
В Туле на Московском путепроводе заменили железобетонные плиты
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на Московском путепроводе заменили железобетонные плиты

Работы проводят сотрудники специализированной мобильной бригады.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, 24 декабря рабочие специализированной мобильной бригады заменили железобетонные плиты на пешеходной части Московского путепровода.

Напомним, что по поручению губернатора Тульской области создана специальная бригада, которая занимается обследованием и ремонтом мостов.

Ранее на оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин обратил внимание на то, что на протяжении нескольких лет администрация города не обращала внимания на мосты и довела некоторые из них до аварийного состояния.

До 2025 года на территории города планируется произвести работы по проектированию и капитальному ремонту 8 мостовых сооружений.

В первую очередь будут отремонтированы Баташевский и Демидовский транспортно-пешеходные мосты. В настоящее время ведутся изыскательные и проектные работы, которые будут завершены в 2020 году, строительно-монтажные работы запланированы на 2021 год.

В план работ с 2021 по 2025 год включены проектирование и дальнейший ремонт следующих объектов:

  • Московского транспортно-пешеходного путепровода
  • Привокзального транспортно-пешеходного моста
  • Кобелевского транспортно-пешеходного моста
  • Кобзевского транспортно-пешеходного моста
  • Скуратовского транспортно-пешеходного путепровода
  • Иншинского пешеходного моста.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:22 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
мостремонт мостов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

31 декабря нам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
31 декабря нам покажут отреставрированную «Иронию судьбы»
Туляк Денис Огай стал победителем национальной премии «Выбор»
Туляк Денис Огай стал победителем национальной премии «Выбор»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.