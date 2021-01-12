новости
новости
Регистрация
Туляк дважды взял сдачу от продавца, и теперь его подозревают в мошенничестве
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay.

Туляк дважды взял сдачу от продавца, и теперь его подозревают в мошенничестве

Мужчина во всем признался, сейчас с ним работает полиция.

В полицию обратилась продавец-консультант салона сотовой связи. Женщина заявила, что ее обманул один из покупателей.
 
По предварительным данным, мужчина собирался совершить покупку и попросил потерпевшую разменять пятитысячную купюру. Получив сдачу, подозреваемый отвлек продавца разговорами.
 
«Консультант, забыв, что уже совершила размен, еще раз отдала клиенту денежные средства. Предположительно, у того внезапно возник умысел на обман, так как мужчина не стал сообщать об ошибке и совершать покупку, забрал деньги и покинул помещение. Позже, поняв, что стала жертвой противоправного деяния, потерпевшая обратилась в полицию»
 
В ходе работы по выяснению обстоятельств происшествия и при просмотре записей камер видеонаблюдения сотрудники УМВД России по г. Туле установили личность подозреваемого. В дальнейшем полицейским удалось получить сведения о его местонахождении.
 
38-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в обмане консультанта салона сотовой связи. Сейчас в полиции проводятся дальнейшие мероприятия по установлению деталей случившегося.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:59 +3
Другие статьи по темам
Событие
мошенничествокриминал
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Жители Богородицка: «Сотрудников администрации заставляют дежурить в регистратуре и общаться с ковидными больными»
Жители Богородицка: «Сотрудников администрации заставляют дежурить в регистратуре и общаться с ковидными больными»
Московский путепровод в Туле реконструируют: администрация опубликовала проект
Московский путепровод в Туле реконструируют: администрация опубликовала проект
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.