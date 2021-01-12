Туляк дважды взял сдачу от продавца, и теперь его подозревают в мошенничестве

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Мужчина во всем признался, сейчас с ним работает полиция.

В полицию обратилась продавец-консультант салона сотовой связи. Женщина заявила, что ее обманул один из покупателей.

По предварительным данным, мужчина собирался совершить покупку и попросил потерпевшую разменять пятитысячную купюру. Получив сдачу, подозреваемый отвлек продавца разговорами.

«Консультант, забыв, что уже совершила размен, еще раз отдала клиенту денежные средства. Предположительно, у того внезапно возник умысел на обман, так как мужчина не стал сообщать об ошибке и совершать покупку, забрал деньги и покинул помещение. Позже, поняв, что стала жертвой противоправного деяния, потерпевшая обратилась в полицию»

В ходе работы по выяснению обстоятельств происшествия и при просмотре записей камер видеонаблюдения сотрудники УМВД России по г. Туле установили личность подозреваемого. В дальнейшем полицейским удалось получить сведения о его местонахождении.

38-летний неработающий ранее судимый местный житель признался в обмане консультанта салона сотовой связи. Сейчас в полиции проводятся дальнейшие мероприятия по установлению деталей случившегося.