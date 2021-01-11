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В Тульской области вакцинация от коронавируса проходит без «побочек»

В Тульской области вакцинация от коронавируса проходит без «побочек»

Об этом рассказал глава тульского минздрава Алексей Эрк.

За новогодние праздники в регионе привились 222 человека, 414 человек привиты двукратно, и никаких побочных эффектов у них не зафиксировано.

Напомним, сейчас туляков вакцинируют «Спутником V» и «ЭпиВакКороной». Они поступили в регион еще в декабре для вакцинации более 1800 человек из групп риска — сотрудников медицинских и образовательных учреждений, работников социальной сферы. 
 
– Медицинское сообщество и ученые говорят, что вакцина — это единственное спасение, поэтому мы должны расширять географию пунктов по вакцинации, — отметил Алексей Дюмин. – У нас есть передвижные медкомплексы, надо использовать их для создания выездных пунктов вакцинации.
Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Королева
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