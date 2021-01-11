На оперативном совещании говорили также о выплатах врачам и сломанном томографе в Ефремове.

Об этом и другом на заседании регионального оперштаба доложил Дмитрий Марков, заместитель председателя правительства Тульской области.

Дмитрий Марков – Я переговорил с врачами и средним медицинским персоналом, все выплаты получены в полном объеме. То, что сейчас всё проходит через госуслуги, облегчает решение вопроса: сразу понятно количество смен и оплата за конкретную схему работы. В последний месяц пошла новая форма оплаты через Фонд социального страхования. Всё идет по схеме, которую запланировало Правительство РФ.

В Алексине и Ефремове лекарства есть, объем оказания помощи, маршрутизация выстроены. Единственное – сохраняется проблема по Ефремову — поломка компьютерного томографа. На оказании медицинской помощи это не сказалось — на территории города есть РКТ в десяти минутах по доезду. Лампа, которую необходимо заменить, 18-20 января уже будет у нас в регионе — едет из Германии, ее цена 9 миллионов рублей. Специалисты по настройке уже приглашены.

Что касается горячих линий, то дозвоны составили 93%, ожидание звонка не более минуты. По медучреждениям — дозвон 91%, ожидание полторы минуты. Основные обращения — повторные анализы ПЦР-диагностики и разъяснение по закрытию больничных листов.

Морги в Тульской области работают в штатном режиме. Они обеспечены всем необходимым для работы, перегрузок в работе моргов нет.