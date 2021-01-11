В Тульской области 204 новых случая коронавируса и 13 летальных исходов
Об этом сообщил федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки выявили 204 новых случая коронавируса, 201 человек выздоровел, 13 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 25 078 жителей Тульской области, 22 172 вылечились, 867 умерли.
За сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса, зафиксировано 436 летальных исходов, выздоровели 21 786 человек.
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