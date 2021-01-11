За неделю в Тульской области скончались 82 пациента с коронавирусом

У большинства из них были хронические заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, с 5 по 11 января в Тульской области зарегистрировано 1416 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей всех районов и городских округов. Всего с начала эпидемии в регионе зафиксировано 25 078 случаев заболевания.

1373 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 22 172 человека.

За прошедшую неделю подтвержден летальный исход 82 пациентов в возрасте от 32 до 92 лет. У большинства из них в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 867 человек.