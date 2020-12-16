В 2021 году на дороги и транспорт в Туле направят порядка 2 млрд рублей

В городе капитально отремонтируют две важные городские артерии: улицы Металлургов и Октябрьскую, почистят русло Воронки, разберутся с ливневкой.

Улицу Металлургов ждет долгожданный ремонт

Сейчас дорожное покрытие на одной из главных улиц Пролетарского округа не соответствует нормативам: колейность, дорожное полотно приходит в негодность. Это важная транспортная артерия, которую уже в следующем году комплексно отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Последний раз эту улицу ремонтировали в 2011-2012 годах: первый участок от ул. Ложевой до ул. Гастелло приводили в порядок 9 лет назад, второй — от Гастелло до Театрального переулка — 8 лет назад.

Дмитрий Ярцев — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы:

Дмитрий Ярцев – Этот объект включен в план ремонта по нацпроекту БКАД. Контракт уже отыгран, подрядчик на 2021 год определен. Мы готовы приступить к работам при наступлении благоприятных погодных условий. Улицу будем делать полностью, по всей длине — от ул. Ложевой до Театрального переулка. Ремонт планируется комплексный: полностью отремонтируем проезжую часть, тротуары.

Также в этом году капитальный ремонт ждет улицу Октябрьскую от Демидовской плотины до Московского шоссе.

Дороги в городе и на селе, ливневка и тротуары

В следующем году на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры Тулы предусмотрено порядка 2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на нужды дорожной отрасли, пассажирских перевозок, организацию дорожного движения. В рамках муниципальной программы «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула на 2020-2026 годы» предусмотрены работы по ямочному ремонту автомобильных дорог, содержанию объектов дорожной инфраструктуры и щебенению дорог в сельских населенных пунктах.

По словам Дмитрия Ярцева, следующий год в плане ремонта дорог, обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок будет продуктивным.

– Те обещания, которые администрация давала жителям, те поручения, которые дал нам губернатор, взяты на особый контроль и обязательно будут исполнены.

В планах администрации города — реконструкция светофорных объектов, продолжение программы по обеспечению безопасности подходов к образовательным учреждениям.

Глава городской администрации Дмитрий Миляев:

Дмитрий Миляев – На развитие дорожно-транспортной инфраструктуры города в следующем году у нас заложен серьезный бюджет, это около 2 млрд рублей. Помимо комплексного ремонта магистральных улиц Металлургов и Октябрьской продолжим работы по ремонту и содержанию всех улиц города. Особое внимание тротуарам. По ним от жителей поступает много запросов. Серьезное внимание — организации дорожного движения. Будем ставить новые остановочные павильоны, светофорные объекты, дорожные знаки. Не будем забывать и сельские населенные пункты. Их у нас много. Мы в текущем году в щебне выполнили около 60 объектов. На том же уровне эти работы планируем выполнить и в следующем году. Может быть, щебень не самый современный материал для ремонта дорог, но в населенных пунктах, где весной и осенью распутица и невозможно проехать, даже эти временные работы жители воспринимают очень позитивно. И мы будем прилагать все усилия для того, чтобы и такая транспортная инфраструктура развивалась на селе.



Фото из архива Myslo.

В 2021 году на 16 объектах в Туле будут ремонтировать ливневую канализацию. На эти цели планируют направить средства в размере 26 млн рублей. При этом, по словам Ярцева, самые масштабные работы пройдут на реке Воронке. Ее русло в районе Московского вокзала будут прочищать, чтобы решить вопросы, связанные с подтоплением Красноармейского проспекта.

Что уже сделано в рамках нацпроекта

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счет средств федерального бюджета проведен комплексный ремонт девяти участков автомобильных дорог с дорожной инфраструктурой общей протяженностью около 12 км. Стоимость работ составила свыше 540 млн рублей. Среди отремонтированных дорог — наиболее значимые артерии города.

Так, на улице Ф. Энгельса был отремонтирован участок от ул. Советской до ул. Первомайской. Последний раз ремонт этой дороги проводили 12 лет назад. Общая сметная стоимость работ составила более 85 млн рублей. Протяженность отремонтированного участка – 1,52 км. На этом участке заменили дорожное покрытие, обустроили тротуары и пешеходные зоны, установили остановочные павильоны. А за счет средств бюджета муниципального образования полностью заменили рельсошпальную решетку.

Ангелина, тулячка – Сколько же лет улица Фридриха Энгельса ждала ремонта! Ездить по ней было просто невозможно: старая дорожная плитка, торчащая арматура. Того и гляди колесо пробьешь. Но сейчас — совсем другое дело. Улица идеальна!

В 2020 году на улице Максима Горького на участке от ул. Октябрьской до ул. Заварной (протяженность около километра) также провели ремонт на сумму чуть более 89 млн рублей.

Здесь полностью отремонтировали покрытия проезжей части с установкой бортовых камней, смотровые колодцы и межрельсовое пространство — убрали старую плитку и покрыли всё литым асфальтобетоном. Все съезды на прилегающие улицы привели в порядок, обустроили новые тротуары и остановочные площадки. В ходе ремонта были сделаны фактически не одна, а целых две улицы: Максима Горького и ее дублер. Здесь также были сделаны бордюры, съезды, примыкания, заасфальтирована проезжая часть.

Максим Бычков, туляк – Этим летом улицу Максима Горького отремонтировали, чему лично я очень рад. Думаю, и другие водители за это говорят спасибо. Хорошо, что убрали старую плитку, теперь дорога вместе с трамвайными рельсами — это единое целое и можно спокойно ехать. Тротуары здесь тоже давно не видели ремонта, так что и пешеходы наверняка благодарны.

В 2020 году в рамках нацпроекта БКАД дополнительно привели в порядок Московское шоссе. При этом работы проводили с учетом пожеланий жителей: обустроили пешеходные зоны там, где их раньше не было.

10 участков дорог в этом году отремонтированы по программе «Народный бюджет».

Благодаря успешному выполнению работ по нацпроекту Туле из резервного Фонда Правительства РФ были дополнительно выделены средства на ремонт дорог.

А что с мостами?

В соответствии с требованиями безопасности планируют провести ремонт городских мостов и путепроводов. Об этом Дмитрий Миляев подробно рассказывал здесь.

По поручению губернатора в Туле проведен мониторинг и определены мосты, которые нуждаются в ремонте в первую очередь. В стадии завершения — проектная документация по реконструкции Демидовского моста и трамвайного пути от ул. Октябрьской до ул. Пролетарской, а также Баташевского моста через реку Тулицу.

Строительно-монтажные работы по этим объектам планируют провести в 2021-2022 годах.

Завершается проектирование реконструкции Московского путепровода. Получение положительного заключения государственной экспертизы и разработка проектно-сметной документации намечены на 1 квартал 2021 года, после чего будут определены сроки реализации проекта.

Развитие дорожно-транспортной инфрастуктуры является одной из основных задач социально-экономического развития Тулы. Необходимые работы поэтапно реализуются в областном центре.