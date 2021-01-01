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Первый новорожденный 2021 года в Тульской области — мальчик
Изображение Thorsten Frenzel с сайта Pixabay

Первый новорожденный 2021 года в Тульской области — мальчик

Ребенок появился на свет в 2 часа ночи.

В новогоднюю ночь в нашем регионе родились 8 малышей: 6 мальчиков и 2 девочки. Первые в этом году роды приняли врачи родильного дома № 1 г. Тулы имени Гумилевской.
 
«Малыш родился в 2 часа ночи. Его вес 3260 грамм, рост 52 см. В этом роддоме в новогоднюю ночь родились 3 ребенка. 4 малыша появились на свет в областном перинатальном центре, еще один — в роддоме Узловой», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:57 +3
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