Первый новорожденный 2021 года в Тульской области — мальчик

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В новогоднюю ночь в нашем регионе родились 8 малышей: 6 мальчиков и 2 девочки. Первые в этом году роды приняли врачи родильного дома № 1 г. Тулы имени Гумилевской.

«Малыш родился в 2 часа ночи. Его вес 3260 грамм, рост 52 см. В этом роддоме в новогоднюю ночь родились 3 ребенка. 4 малыша появились на свет в областном перинатальном центре, еще один — в роддоме Узловой», — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.