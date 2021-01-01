На трассе в Тульской области Lexus влетел в бетонный блок

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО

Днем 31 декабря на трассе М-4 «Дон» в Воловском районе Тульской области произошло ДТП. Следовавший в направлении Москвы автомобиль Lexus NX300 под управлением 34-летней женщины врезался в бетонный блок.

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, мальчик 2019 года рождения, который в момент ДТП находился в специальном детском удерживающем устройстве. Благодаря этому он не получил серьезных травм и после оказания медицинской помощи был отпущен», — сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Предполагаемая причина аварии — во время движения водитель не выбрала безопасную скорость движения и поэтому не справилась с управлением.