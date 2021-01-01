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«Зима по-тульски»: парки приглашают на активный и увлекательный отдых
Фото: пресс-служба правительства ТО

«Зима по-тульски»: парки приглашают на активный и увлекательный отдых

Концертная программа для посетителей будет продолжаться по 7 января.

В этом году в Центральном парке Тулы на главной сцене организована концертная программа. Тех, кто пришел сюда в первый день нового года, согревал огонь акции «КостерОК». Также для посетителей работали фотозона и выставка-ярмарка тульских мастеров, где было можно купить вкусный горячий кофе, посмотреть и приобрести сделанные вручную различные сувениры.
 
 
Стоит отметить, что из-за эпидемиологической обстановки посадочных мест для зрителей концертной программы в этом году не предусмотрено.
 
Ну, а в в «Резиденции Деда Мороза» на территории детского городка ребята могли пообщаться с главным зимним волшебником и получить приятные сувениры. С учетом эпидемиологической обстановки резиденция в этом зимнем сезоне тоже работает в особом режиме. Войти в нее можно только в средствах индивидуальной защиты. Одновременно в помещении могут находиться не более пяти человек. Работает рециркулятор воздуха.
 
 
На катке у «Зеленой планеты» на лед вместе с любителями активного отдыха вышли любимые сказочные герои.
 
Двухчасовая концертная программа порадовала посетителей Комсомольского и Пролетарского парков. Для зрителей выступили тульские артисты и музыкальные коллективы.
 
Концертная программа для посетителей парков будет продолжаться по 7 января.
 
«В этом году, когда массовые развлекательные мероприятия не проводятся, парки Тулы и других муниципалитетов — одно из самых безопасных с санитарной точки зрения мест активного семейного отдыха, где можно увлекательно провести время на свежем воздухе», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
 
 
Всю информацию о проекте «Зима по-тульски» и новогодних мероприятиях можно найти в социальных сетях и на официальном сайте ГУ ТО «Тульские парки».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:25 +3
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