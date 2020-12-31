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Туляков предупреждают о гололеде
Фото из архива Myslo.

Туляков предупреждают о гололеде

Будьте внимательны.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе местами ожидается гололед, на дорогах гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником. Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков.

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного — «112».

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