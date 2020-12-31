Куда жителям Тульской области обращаться в случае коммунальных аварий

Коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации региона в период новогодних каникул будут работать в круглосуточном режиме.

Во время новогодних праздников по всем возникающим вопросам жилищно-коммунального хозяйства туляки могут обращаться в ЕДДС, на телефоны диспетчерских служб ресурсоснабжающих организаций и в управляющие компании.

тула

Единая дежурно-диспетчерская служба: (4872) 47−20−34; (4872) 47−20−37; 1391 — короткий номер работает только при наборе со стационарного городского телефона.

МКП «Тулагорсвет» — 36−42−75

АО «Тулатеплосеть» — 42−53−23, 42−53−21

АО «Тулагорводоканал» — 42−53−34, 42−53−26

АО «Тулагоргаз» — 04, 104, 004

АО «Тульские городские электрические сети» — 74−93−50, 8−800−700−51−16

Региональный оператор по вывозу ТКО ООО «Хартия» (call-центр 8 (4872) 52-72-03 , 52−72−04 и диспетчерская служба 25−14−98, доб. 7114).

Филиал «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Ленинский РЭС (Обидимский и Ленинский участки) — 33−66−12, 8−800−50−50−115

АО «Газпром газораспределение Тула» в п. Косая Гора — 23−02−90, 23−04−04.

тульская область

Алексин — 8 (48753)4−18−49,

Арсеньевский район — 8 (48733)2−14−10,

Белевский район — 8 (48742)4−20−12,

Богородицкий район — 8 (48761)2−34−45,

Веневский район — 8 (48745)2−39−18,

Воловский район — 8 (48768)2−18−81,

г. Донской — 8 (48746)5−96−06,

Дубенский район — 8 (48732)2−12−82,

г. Ефремов — 8 (48741)6−09−11,

Заокский район — 8 (48734)2−81−72,

Каменский район — 8 (48744)2−16−58,

Кимовский район — 8 (48735)5−25−70,

Киреевский район — 8 (48754)6−11−24,

Куркинский район — 8 (48743)5−12−33,

г. Новомосковск — 8 (48762)3−43−49,

п. Новогуровский — 8 (48753)7−92−17,

Одоевский район — 8 (48736)4−10−52,

Плавский район — (48752)2−14−48;6 46−10,

п. Славный — 8 (48733)5−45−65,

Суворовский район — 8 (48763)2−48−59,

Тепло-Огаревский район — 8 (48755)2−12−91,

Узловский район — 8 (48731)6−36−05;6−47−10,

Чернский район — 8 (48756)2−14−30 ;5−00−97,

Щекинский район — 8 (48751)5−66−56;5−43 45,

Ясногорский район — 8 (48766)2−15−62.

В праздничные дни продолжит работу в постоянном режиме сервис ЕДС ГЖИ Тульской области: https://eds.tularegion.ru. Сюда жители региона могут обратиться с любой заявкой по обслуживанию многоквартирного дома.