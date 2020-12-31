350 жителей Тульской области прошли лечение на линейном ускорителе в областном онкодиспансере

Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

Радиотерапевтический комплекс для лечения злокачественных новообразований был приобретен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Всего с момента ввода ускорителя в эксплуатацию лечение прошли 350 человек, у большинства наблюдается заметное улучшение состояния. Так, 71-летний житель Тулы Алексей Н. первым в регионе прошел курс лечения и сейчас находится в состоянии стойкой ремиссии.

- В июне в онкодиспансере у меня было диагностировано злокачественное новообразование. Химиотерапия и хирургические вмешательства были противопоказаны. Врачи порекомендовали пройти курс лучевой терапии. Лечение заняло около трех месяцев, в результате опухоль исчезла, - рассказал туляк.

Как сообщает региональный минздрав, ключевые особенности ускорителя — возможность индивидуально настраивать мощность и глубину облучения, подстраиваться под размер и структуру опухоли и свести к минимуму повреждение здоровых тканей.

- С помощью ускорителя мы смогли расширить диапазон видов лечения пациентов. Раньше для лечения ряда онкозаболеваний приходилось отправлять туляков в федеральные медицинские центры. Теперь жители региона получают необходимую помощь, не выезжая за пределы региона, - сообщил Михаил Бобков, заведующий радиотерапевтическим отделением онкодиспансера.

По словам врача, еще одно преимущество линейного ускорителя — возможность прохождения лечения в амбулаторных условиях. Пациентам не нужно госпитализироваться, достаточно посещать медучреждение для проведения сеанса лечения. В результате лучевую терапию смогут пройти еще больше пациентов, а качество и доступность медпомощи жителям с онкозаболеваниями улучшатся.