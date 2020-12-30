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В Тульской области экс-глава муниципального образования отправится в колонию

В Тульской области экс-глава муниципального образования отправится в колонию

Мужчина признан виновным в мошенничестве.

В Тульской области экс-глава муниципального образования Иваньковское признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в 2014 году Василий Васильев предоставил заведомо ложные сведения о нахождении на 36 земельных участках объектов недвижимости. С помощью подставных лиц он приобрел эти участки по льготной цене. Ущерб, нанесенный администрации муниципального образования, составил более 43 миллионов рублей. 

Решением суда ему назначено наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, он заплатит штраф в 700 тысяч рублей. 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:41 +4
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