В Щекино осужден безработный, сорвавший с незнакомки сережку

Отправится в колонию на полтора года.

В городе Щекино 43-летний местный житель признан виновным в грабеже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что вечером 21 октября безработный гражданин накинулся на незнакомую женщину. Пытаясь сорвать серьги, он повредил потерпевшей ушные раковины - оставил на них ссадины и ушибы. Сорвав одну сережку, мужчина решил удовольствоваться такой добычей и скрылся. Ущерб от его действий составил 10 тысяч рублей.

Решением суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.