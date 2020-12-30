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В Щекино осужден безработный, сорвавший с незнакомки сережку

В Щекино осужден безработный, сорвавший с незнакомки сережку

Отправится в колонию на полтора года.

В городе Щекино 43-летний местный житель признан виновным в грабеже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Судом установлено, что вечером 21 октября безработный гражданин накинулся на незнакомую женщину. Пытаясь сорвать серьги, он повредил потерпевшей ушные раковины - оставил на них ссадины и ушибы. Сорвав одну сережку, мужчина решил удовольствоваться такой добычей и скрылся. Ущерб от его действий составил 10 тысяч рублей.

Решением суда ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 17:09 +1
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