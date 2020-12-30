Губернатор Тульской области подарил автомобили трем многодетным семьям

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

29 декабря по поручению губернатора Алексея Дюмина директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева передала автомобили двум многодетным семьям из Ефремовского района.



В семье Уваровых семь детей, шесть из них – несовершеннолетние. Мама Юлия Фридриховна воспитывает их в одиночку. Старшая дочь Полина учится на 2-м курсе Ефремовского химико-технологического техникума. Сын Кирилл работает в ООО «Агропромышленный комплекс». Дочери Карина, Валентина и Василиса учатся в школе, увлекаются танцами, пением, посещают кружки. Арина и Варвара ходят в детский сад, любят спорт, танцы.



В семье Федотовых семь детей. Младший сын Святослав после операции наблюдается у врача-кардиолога в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева в Москве. Семья вынуждена часто ездить на обследования и брать с собой других маленьких детей, которых не с кем оставить. Поэтому вместительный автомобиль – большое подспорье.

По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, все автомобили приобретены за счет внебюджетных источников.

– В преддверии Нового года, рассмотрев обращения от многодетных семей, губернатор Алексей Дюмин принял решение подарить им автомобили. Каждый случай индивидуален. В одной из семей воспитывается ребенок-инвалид, в других дети посещают творческие кружки, спортивные соревнования. И везде детей необходимо возить. Купить машину самостоятельно этим семьям было бы не под силу, – прокомментировал Андрей Филиппов.

28 декабря Юлия Федосеева передала сертификат на приобретение автомобиля многодетной семье Егоровых из Алексина. В ней воспитывается шесть детей. Тринадцатилетняя Маша учится в 7-м классе, увлекается танцами, любит рисовать. Егору 10 лет, он занимается плаванием. 4-летние двойняшки Вика и Софья находятся на домашнем воспитании. Ребята также получили от губернатора сладкие подарки. 31 декабря семья заберет автомобиль из автосалона.