Губернатор Тульской области подарил автомобили трем многодетным семьям
Автомобили приобретены за счет внебюджетных источников.
29 декабря по поручению губернатора Алексея Дюмина директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева передала автомобили двум многодетным семьям из Ефремовского района.
В семье Уваровых семь детей, шесть из них – несовершеннолетние. Мама Юлия Фридриховна воспитывает их в одиночку. Старшая дочь Полина учится на 2-м курсе Ефремовского химико-технологического техникума. Сын Кирилл работает в ООО «Агропромышленный комплекс». Дочери Карина, Валентина и Василиса учатся в школе, увлекаются танцами, пением, посещают кружки. Арина и Варвара ходят в детский сад, любят спорт, танцы.
В семье Федотовых семь детей. Младший сын Святослав после операции наблюдается у врача-кардиолога в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева в Москве. Семья вынуждена часто ездить на обследования и брать с собой других маленьких детей, которых не с кем оставить. Поэтому вместительный автомобиль – большое подспорье.
По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, все автомобили приобретены за счет внебюджетных источников.
– В преддверии Нового года, рассмотрев обращения от многодетных семей, губернатор Алексей Дюмин принял решение подарить им автомобили. Каждый случай индивидуален. В одной из семей воспитывается ребенок-инвалид, в других дети посещают творческие кружки, спортивные соревнования. И везде детей необходимо возить. Купить машину самостоятельно этим семьям было бы не под силу, – прокомментировал Андрей Филиппов.
28 декабря Юлия Федосеева передала сертификат на приобретение автомобиля многодетной семье Егоровых из Алексина. В ней воспитывается шесть детей. Тринадцатилетняя Маша учится в 7-м классе, увлекается танцами, любит рисовать. Егору 10 лет, он занимается плаванием. 4-летние двойняшки Вика и Софья находятся на домашнем воспитании. Ребята также получили от губернатора сладкие подарки. 31 декабря семья заберет автомобиль из автосалона.